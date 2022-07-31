許多人都有婚後才能有性行為的觀念，不過一名人妻表示，「奉勸各位結婚前還是先試車」，原來她原以為溫柔體貼的先生，其實有著特殊的性癖好；雖然老公平時對她很好，但她還是因為性生活問題萌生離婚念頭，許多網友看了後也紛紛驚呼「感覺像家暴⋯」。對此，老公則解釋，自己只是沒注意到力道，未來會再調整。

原PO在Dcard發文表示，原本她以為嫁給一位溫柔體貼的書生，結婚新居以後才發現他是個嗜血的變態，「我不是反對SM，但我真的是吃不了這個重口味」，每次想好好愛愛，結果卻是遍體鱗傷，「所以越來越不想跟他做了，甚至已經萌生離婚的念頭」。

由於原PO分享的「戰後傷痕」太過驚人，許多網友紛紛驚呼「感覺像家暴⋯」、「怎麼會傷到手掌？」、「做愛像上戰場打仗」、「就算是SM也是在考慮M的感受下進行的，這是很嚴重的問題餒」、「等一下我以為玩這類的都是用不太會造成傷口的道具，你這是家暴吧」、「這種性傾向不是應該婚前就說嗎？而且SM通常是雙方有共識、有安全暗號的，這種已經是暴力傾向了吧」。

原PO則透露，之後她跟老公進行溝通，「他說他只是沒注意到而已」，未來開戰除了會小力一點，有什麼要玩的遊戲也會事先詢問她的意見；原PO強調，其實只要不要受傷到影響生活，她都能夠接受，在範圍內滿足老公需求也讓她感到開心、滿足。

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