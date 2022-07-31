今天U12世界盃少棒賽繼續進行，日本與韓國迎來亞洲大戰，昨天被美國以21：6血洗的日本再次落難，以1：3輸韓國苦吞預賽2連敗，這場敗仗對他們來說是一大傷痛，除讓晉級之路更加艱難，也是首次在U12世界盃不敵南韓，剩下2場要對上捷克、多明尼加，與後者比賽非常重要，得全力搶勝才能拿到B組最後晉級名額。

日本少棒這次表現相當低迷，首戰碰上美國亂了陣腳，全場出現多達6失誤，單局被對手攻下14分，以6：21慘敗，今天對韓國狀況較為穩定，但只拿下1分仍無緣取勝，吞下預賽2連敗的他們處境相當危險。此戰2局日本率先得分，石川莉大敲安幫助球隊開胡，先發投手武田琉生也成功守住前2局，未料接替中繼小林亮博遇上亂流。

韓國朴勝鉉3局擊出二壘安打攻下2分，4局他們再靠高飛犧牲打追加1分，終場就以3：1賞給日本連敗。此戰南韓先發安勝優4.2局失1分，完美壓制日本，以2勝0敗暫居B組第2，接下來8月2日將對決美國，落敗的日本面對不能再輸的壓力，明天早上要先碰上捷克，8月3日迎戰多明尼加，今天多明尼加以0：10慘敗美國。