蔡英文總統前往南投草屯天主教玫瑰聖母堂參訪。（陳淑娥攝）

蔡英文總統拜訪百歲漆藝國寶王清霜。（蔡培慧提供）

蔡英文總統31日馬不停蹄在南投跑行程，包括拜訪百歲漆藝國寶王清霜、悼念服勤意外死亡的國軍全若堯，以及到陳綢阿嬤靈堂致意，都是不公開行程；僅草屯朝清宮揭牌、天主教玫瑰聖母堂參訪為公開行程，一整天都由黨籍南投縣長參選人蔡培慧全程陪同。蔡英文大力推薦蔡培慧歷練完整，要請大家能夠在這一次的選舉，給有抱負肯付出的人一個機會。

蔡英文總統今日下午在黨籍南投縣長參選人蔡培慧、草屯鎮長參選人曾煌棊，及地方黨公職等人陪同下，先到草屯朝清宮參香與揭匾，接著來到天主教玫塊聖母堂，在教會洪崇智弟兄帶領下，為國家、世界疫情祈福，並接受草屯「王英信美術館」創辦人王英信贈送親手製作的藝術品。

蔡英文指出，2020年底朝清宮太歲殿落成，特別題字「深仁厚澤」致賀，因疫情關係，今年初委請蔡培慧贈墨寶，適逢朝清宮即將有一座世界最大的銅製媽祖神像落成，今特別前來參香揭匾，向媽祖祈求國泰民安。

蔡英文表示，在疫情期間，要特別感謝天主教，在疫情中發揮了安定的力量，為大家帶來平靜和信心。玫瑰聖母堂從開始設立到現在，已經68年，在921大地震的時候，也受到嚴重損毀。後來，所有教友們出錢出力，終於把玫瑰聖母堂重建起來，象徵團結一致，可以帶來重生的巨大力量。

蔡英文提到，今天在南投的行程，其中一站是去悼念之前在服役時不幸意外過世的布農族弟兄，希望家屬能化悲傷為力量，而該弟兄的家屬則是寫信給她，希望她能夠更鼓勵國軍。蔡英文說，這個天主教的家庭，表現出他們的大愛，他們失去了摯愛的親人，但仍然表現對國家的支持，要特別感謝家屬對於國家、國軍的支持。

蔡培慧指出，蔡總統心繫南投，兩年前到南投就交代，中興大學南投分校設立、南投經濟發展的重責大任交給她（蔡培慧），好消息就是，位在中興新村的興大南投分校已正式招生，9月中旬將舉行開學典禮，不僅如此，中興新村地方創生青年創業孵育基地在她積極促成後，有了非常大的迴響，如今已引進80多家團隊進駐。

蔡培慧說，她在擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，協助南投多家廠商及海外歸國投資的業者解決設廠問題，例如草屯有賓士電動自行車業設廠後增加許多就業人口，也促成鄰近的南開大學產學合作。

蔡英文則推薦蔡培慧是個務實認真且具整體規劃能力的縣長不二人選，在她的政見規劃中，將帶動南投工藝產業發展，透過「綠科技」帶動農業、產業發展，也用「綠工藝」帶動工藝及觀光產業發展，並將藝術及美感融入生活。