民進黨新北市長參選人林佳龍在接受電視節目專訪時，要求新北市長侯友宜承諾「不當落跑市長」，簽署「不落跑聲明」；對此，新北市議員陳偉杰今天表示，林佳龍應先做出承諾，簽署「選後不入閣不做官」聲明，避免選後被酬庸，把新北當成升官的墊腳石。

民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖/本報系資料照片 崔慈悌攝）

陳偉杰批評，民進黨市長參選人為了搏聲量，開始無所不用其極的製造話題，提政見無人理，評市政惹民嫌，再怎樣表現也掩蓋不住從台北秒變選新北的背信與空心，如今竟開始藉題發揮，把苗頭指向未來還沒發生的事情。按照時間發展順序，林佳龍該先解釋一下「選後被酬庸」的可能性，簽署「選後不入閣不做官」聲明，絕不接受酬庸把新北當成升官的墊腳石，為自己的失信於民做出承諾。

陳偉杰指出，林佳龍批評侯市長坐這山、望那山，這句話言猶在耳好熟悉。有人兩天前還站在陽明山立足台北看風景，兩天後就變掛跨足新北要選舉，想必林佳龍站在陽明山上看的根本就是是觀音山。陳偉杰說，要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨，林佳龍批評別人坐這山、望那山，當下耳朵癢的應該是他自己。

陳偉杰強調，當林佳龍批評坐這山、望那山，應先想想民進黨內那位市長還沒當完卻跑去桃園選舉的林智堅，以及防疫尚未成功就跑去台北選舉的陳時中。自己的黨有兩個活脫脫的案例在眼前，批評侯市長會有什麼說服力可言？陳偉杰說，林佳龍也該學學陳時中，去效法一下侯市長的「把事做好、好好做事」，才不會每天打高空，要選市長卻又距離民眾那麼遠。