台中市知名景點彩虹眷村驚傳彩繪牆遭文創公司破壞，更引發一系列市府、彩虹文創公司與彩虹爺爺間的紛爭，文創公司負責人魏丕仁下午回到眷村收東西，他強調，塗掉的6面牆都是公司美術團隊近幾年創作的，原本屬於彩虹爺爺畫的部分則完全沒動。

指著遭塗漆的牆面，魏丕仁說，彩虹爺爺當初彩繪的牆面許多都已經天然損壞，他的團隊在彩虹眷村經營超過10年，許多牆面的創作都是美術團隊畫的，甚至為了帶給民眾新鮮感，團隊幾乎年年都變更彩繪圖樣，既然塗掉的是自己團隊的創作，且文化局也沒有交代過團隊的畫作如何處理，把它蓋掉又怎麼會有破壞的問題。

魏丕仁強調，除了彩虹爺爺的創作完全沒有動，還有些與市府有關的創作也都留下。他指著已經塗漆的牆面上獨留的一隻鳥說，這隻鳥是宣傳台中市觀光時，市長有把鳥的圖樣印在衣服上，所以特別留下來，但其實這隻鳥也是美術團隊畫的。

而針對彩虹文創公司與彩虹爺爺間仍有官司在審理中，他強調，當初與彩虹爺爺的合約，雙方約定好的金額都沒少給，所有的證據都還保留著，前後共給他超過千萬元。

魏丕仁接著將矛頭指向市府，他說，市府很多計畫都不商量，過去也曾希望好好合作，沒想到現在要被轟出去，做出這樣的動作（塗漆）就是想要表達抗議，「你（文化局）以後要怎麼維護？」

文化局長陳佳君則強調，對於文創公司破壞彩繪牆的作法絕對無法接受，太令人生氣了。