民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，雖然日前他召開記者會公布相關證據，卻未親自出席台大審定會，因此仍遭各界質疑，而林的指導教授、國安局長陳明通今（31）日稍早發表最新聲明強調，當初是他先協助林進行論文的修正後，才交給余正煌參考。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今日表示：「台大清理門戶！除通堅勢在必行！」

王鴻薇表示，陳明通今日第三度發文2000字力挺林智堅，並指稱先有林智堅的論文文章與民調資料，才有余正煌的論文寫作。最嚴重者，陳明通為挺林智堅，自證有罪，承諾把學生未發表論文拿給另一位學生。綜上所述，王鴻薇認為：「陳明通的這篇聲明，已說明是不適任教授，若他所言屬實，試問有哪個教授將學生未發表的論文拿給另一位學生讓他抄襲，而且口試、指導論文兩篇都可以通過？」這讓王鴻薇痛批：「這樣的指控，對當時余正煌論文指導老師公平嗎？這難道沒有違反學術倫理嗎？陳明通根本不配為人師！」

再來王鴻薇直言，「陳明通身為現在博士班學生余正煌之指導教授，從一開始挺林智堅，過程中不斷明示暗示讓余正煌吞下去，逼到余正煌忍無可忍，出面捍衛清白」，王鴻薇更直指，「陳明通這是學術霸凌，更不要說，工作上陳明通還是余正煌的長官，真的吃人夠夠」。

最後陳明通自始拒絕到台大學倫會說明，只在媒體不斷放話，視台大校方為無物，一再配合被指控抄襲的林智堅發表聲明，更是蔑視台大學術倫理委員會，對外損毀校譽，對內囂張跋扈，這也讓王鴻薇氣炸：「台大要容忍這種教授到什麼時候？」王鴻薇呼籲台大清理門戶，「收回林智堅、正辦陳明通，以正校譽，不要讓台大百年基業毀於一旦」。