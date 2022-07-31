雲林縣府委託台大森林實驗管理處進行草嶺石壁療育基地的森林醫學監測，受測者的肌肉量與基礎代謝皆增加，縣長張麗善（左八）爭取雲林設國家公園。（本報資料照片）

雲林縣府4年來對古坑鄉山區景點投入多項基礎建設，大草嶺山區觀光風華再現，縣府盼取得國家風景區身分，圖為草嶺隧道旁的雲海美景。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善上任後對古坑鄉山區景點投入多項基礎建設，擁有豐富生態資源的草嶺山區重回熱門景點，觀光人次不輸毗鄰的阿里山國家風景區，觀光風華再現，縣府盼取得國家風景區身分，藉由中央觀光資源投入使雲林觀光產業脫胎換骨。

雲林縣府工務處4年來逐步推動「恢復草嶺風華三部曲」，首部曲在2019年解除149乙線禁行甲類大客車的禁令；第二是修復延宕20年的縣道149甲線921地震災害工程，今年恢復全線通車；第三是興建樟湖風景區清水溪鋼橋，已獲交通部同意。

為方便遊客導航及連繫，縣府工務處也改善手機訊號，在海拔1639公尺雲嶺之丘設機房接收從竹山鎮海拔1518公尺的茶廠分享的訊號。此外闢建多處停車場、廁所，讓遊客免於奔波之苦。

雲林縣2020年觀光人次首度突破千萬，草嶺石壁地區五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘等祕境人氣攀升，縣府順勢推動健康旅遊，打造516公頃的石壁山區成為「森林療癒基地」。

縣長張麗善表示，雲林縣府委託台大森林實驗管理處進行草嶺石壁療癒基地的森林醫學監測，發現受測者的肌肉量與基礎代謝皆增加，目前正規畫森林療癒遊程路徑、培訓森林療癒導覽人員，城鄉發展處也正以「石壁竹創森計畫」爭取觀光局1.2億元經費。

張麗善說，除了雲嶺之丘、五元兩角、萬年峽谷、草嶺地質公園等宜人景點，山麓的舊斗六糖廠將轉型作為竹產業，包括斗六市、林內鄉、古坑鄉在內的雲林東部有必要且值得設立國家風景區，透過中央觀光資源的投入，使雲林觀光產業蛻變壯大。

雲縣府2021年曾爭取古坑大草嶺地區擴大納入國家風景區的可行性，今年6月縣府再發函交通部觀光局期望共同促成雲東國家風景區的設立。日前張麗善再親率文觀處、工務處、城鄉處等主管拜會政務委員張景森爭取，據轉述，張景森支持雲林縣府的構想。