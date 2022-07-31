新北市文化局今舉行「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，搭上七夕情人節熱潮，市府與霞海城隍廟合作，吸引不少求姻緣的男女到場。（蔡雯如攝）

新北市文化局今舉行「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，在板橋府中美學示範基地登場，現場聚集超過20攤友善環境品牌、在地店家，盼用行動打造友善城市，現場還有樂團同根生、拍謝少年、Fann 芳怡等人演出，盼與民眾歡度七夕。

新北市長侯友宜表示，府中是一個非常熱鬧的商圈，新北市近年力推板橋府中美學示範基地，透過雙軸3廣場工程，營造縣民大道、重慶路、北門街口的友善步行空間，將站前廣場、市民廣場及府中廣場串聯，府中廣場工程將在年底完工，屆時雙軸3廣場將成為民眾娛樂休閒的好去處。

活動現場聚集許多織品、手作、金工藝、烘焙、飲品、古董等多元文創攤商，搭上七夕情人節熱潮，市府也與霞海城隍廟合作，民眾只要向月老擲筊就可獲得好禮，吸引不少求姻緣的男女到場，一旁還有府中雙城願景牆，邀請民眾寫下心願，還有吊水球換紀念好禮、現場民眾Love Cam捕捉留影西瓜帶回家等活動，讓民眾體驗浪漫七夕。

文化局表示，府中美學示範基地先前舉辦的「潮念舊生活節」、「府中雙城」、「新北閱讀節」就吸引40萬人次參加，接下來也將有一系列豐富的藝文活動，像是市民廣場現正舉行的「新北市兒童藝術節」，8月舉行的「街頭文化節」、10月的「萬聖節府中搞什麼鬼」、12月「新北歡樂耶誕城」等活動，希望帶動府中發展。詳細活動詳情可至新北市文化局臉書、府中雙城資訊網站（https://fuzhong-life.com.tw/）查詢。