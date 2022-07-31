由「史劇王」稱號的崔秀宗主演韓劇《我唯一的守護者》，他在戲裡歷經冤獄及認親的波折，被嫁禍殺人入獄服刑，27年後假釋出獄，與飾演女兒的Uie相隔數十年後相認，但他溫柔體貼的人設其實是萬人迷，細數就有4位主角對他主動示愛，其中一位是近日夯劇《非常律師禹英禑》裡飾演女主母親的陳慶，崔秀宗和陳慶在劇中將有進一步的關係發展。崔秀宗如何看待自己在這部戲的男性魅力，他反而藉宣傳機會對愛妻、也是演員的夏希羅發出愛的宣言，甜稱「我唯一的守護者就是老婆！」

該劇於韓國首播時締造收視奇蹟，開出全國49.4％的驚人收視，是繼創下50％收視率神話的《麵包王金卓球》之後的第2部「國民電視劇」。崔秀宗以此劇贏得KBS演技大賞男子最優秀演技賞，以及韓國電視劇節演技大賞肯定。Uie受訪時，笑稱拍攝期間像沒了自己的名字，「大家看到我都直接叫我劇中名『道嵐』，切身感受這部戲的火紅程度Uie談及和崔秀宗的合作，劇中習慣稱他爸爸，這份情誼關係延續到戲外也直呼崔秀宗「爸爸」，她甚至笑說，如果「爸爸」之後拍攝其他作品，戲裡有另外的女兒角色跟他對戲，「感覺我會非常的嫉妒。」

除了親情發展賺人熱淚，劇中也有不少令觀眾邊看邊罵的角色，像是被迫領養Uie扮演母親身份的林藝真，劇中對親身女兒縱養，對女主角則是從小到大漠不關心，從對方是嬰兒時就偷捏大腿，到了孩童年紀懲罰她趕出家門，狠心行徑被戲迷痛罵。林藝真則苦笑回應觀眾的激動評論，她開玩笑表示，從影40年從來第一次被這麼多人討厭和辱罵，一直以來的形象都沒了，感覺要重新出發。該劇明（1日）起，每週一至週五晚間9點於八大戲劇台播出。