女星林采緹早年Cosplay知名動漫角色「蛇姬」而爆紅，2018年她平安生下兒子，貌美臉蛋和魔鬼身材絲毫未變。近日林采緹錄製節目，大方地穿豹紋高衩比基尼現身，前凸後翹的好身材讓主持人王思佳大喊不公平，開玩笑要她離場。

林采緹在節目《拜託了！女神》提到自己挑泳裝的重點一定要高衩，比例看起來會更好，不排斥挖洞鏤空設計，但不能只遮點，「這樣真的只能拍照，完全不能下水」。隨後她接受造型師的安排，換了一套豹紋比基尼亮相，泳褲是她喜歡的高衩設計，走台步時，王思佳頻喊太誇張，還開玩笑叫她離場：「這是什麼魔鬼身材啊！你這有生過小孩嗎？哈囉？」

畫面中，林采緹身穿豹紋繞頸比基尼，胸口有挖洞設計，F級半球若隱若現，王思佳看了羨慕不已：「難怪她說不用集中托高，她根本沒移位啊！」也讚嘆完全沒有妊娠紋；下身則是林采緹熱愛的高衩設計，僅有兩條細線綁住，腿根和大面積肌膚全一覽無遺，一雙逆天美腿也又直又長，凹凸有致的曲線看不出是一個孩子的媽。

不過，林采緹坦言自己很少穿動物紋的泳裝，「我覺得攻擊性很強，而且要更性感、更狂野」；後來她接受改造，戴上草帽和圍金色的薄紗裙，變得很度假風，被王思佳誇讚：「好女神喔！」，她自己也認為氣質更加分。