民進黨桃園市長參選人林智堅論文們風波不斷，北市議員徐巧芯批評，林智堅今故作驚訝的說現在才知道自己的論文被陳明通拿去給余正煌「參考」，但林智堅貼出自己的論文，第一篇學位論文就是引用自余正煌，怎麼可能沒發現兩份論文如此雷同？炮轟「智導上線，跟通導合作演一齣爛戲」。

林智堅的論文指導教授、現任國安局長陳明通今表聲明，稱自己「先修正」林的論文，「再交給」余正煌參考。林智堅今開記者會強調，他不知道自己的研究初稿被交給余正煌，「藉由陳明通聲明，可以告訴大家，這一份論文我絕無抄襲」。

徐巧芯質疑，林智堅今天出來開記者會，故作驚訝的說現在才知道自己的論文被陳明通拿去給余正煌「參考」。

她說，「可是不對呀，你自己貼出來的自己的論文，第一篇學位論文就是引用自余正煌，怎麼可能沒發現兩份論文如此雷同？」

徐巧芯表示，只有兩種可能，「智導上線，跟通導合作演一齣爛戲」，把民眾當笨蛋；或者論文根本是別人代寫，所以到現在都不知道發生什麼事。

徐巧芯酸說，請問你是哪一種？請開始你的表演，自我發揮一下，小智讚，說謊要記得打草稿好嗎？一直打臉我們手很痠耶。