台中市和平區台8線77k靈甫橋路段31日下午約2點突然發生大規模落石坍方，造成道路雙向受阻，幸未造成意外事故，和平警分局梨山分駐所獲報後，派員前往擺放交通錐實施交管，當地雙向車道阻斷，所幸無人車受傷，公路總局已調度機械前往搶通但落實不斷一度無法搶通，後續將查看搶通路況，戒護人車通行。

落石坍方、發出巨響，谷關工務段即動員公路保全前往封阻，另同步聯繫調度大型機具進場清坍，惟仍有持續落石，評估有危害之虞，且考量德基及谷關地區受鋒面影響降雨機率高；若搶通後也要視當時路況才開放通行。警籲用路人近日行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，切勿任意超車、超速。

公路總局谷關工務段指出，為避免無預警突發狀況危及通行安全，故31日下午4時30分班次、夜間6時30分貨運班次及8月1日早上7時班次皆不開放。後續班次將視路況訊息提前發佈，請通行時請注意前方路況及保持行車安全距離，昨天發生坍方及間歇落石等狀況，道路一度阻斷無法通行，已派員與機具前往搶通。

和平警分局提醒，雨季期間，山區的土石鬆動，容易發生坍方、落石或樹木倒塌，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打110通知員警前往協助處理。