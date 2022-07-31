台中市從2014年建置公共自行車租賃系統，方便市民、遊客快速到達目的地，市長盧秀燕上任後推出「iBike倍增計畫」，廣設youbike 2.0站點，目前全市已達1144站，最高的站點則是在谷關立體停車場，而位於逢甲大學、商圈附近的逢甲福星站則是全市周轉率最高的站點，6月租借總人次達6164人次，居全市之冠。

交通局表示，台中市今年已提前完成增設千站的目標，近來還導入YouBike 2.0E電輔車，為六都第一個導入電輔車的城市，許多民眾在租賃站看見電輔車都十分興奮，騎起來省力許多，交通局設置公共自行車租賃站點，是以軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等為熱門站位評估，很多民眾都希望持續建置站點。

交通局長葉昭甫說，公共自行車成為城市環保交通工具，目前台中建置YouBike 2.0最高的站點位在谷關立體停車場，很多上山到梨山、谷關遊玩的民眾，騎乘YouBike欣賞美景後，再去享受泡湯，健康運動又達到休閒效果。

葉昭甫說，再高、再遠的地方，交通局都會積極設置站點，台中市積極打造綠色交通、宜居城市，落實交通任意門目標。根據交通局統計，到今年6月為止，租賃周轉率最高站點在「逢甲福星路口」，6月總租借人次達6164人次，因鄰近知名逢甲商圈與逢甲大學，該站共設有153柱公共自行車車柱，民眾租賃踴躍，近來因暑假到來且疫情趨緩，各站點的租賃次數皆有增加。