2022年竹塹國樂節於今舉行閉幕音樂會《名家名曲》，由台灣3大樂團4位傑出演奏家齊聚一堂，為第12屆竹塹國樂節畫下完美句點，現場高手齊聚一堂，同台競藝，讓觀眾陶醉不已。

今年竹塹國樂節以《樂動青春》為主題，總共13場系列活動、15個表演團隊參與，推出3場售票、7場索票、1場講座及2場戶外音樂會，並規畫大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以市民為主角的國樂小舞台等。

代理市長陳章賢表示，今年竹塹國樂節連續4周舉辦13場室內、外音樂會，在疫情考驗下，仍累積超過1萬5千人次參與。今閉幕音樂會《名家名曲》由新竹青年國樂團與藝術總監劉江濱領銜，請到台灣3大樂團4位傑出演奏家。

包括台北市立國樂團二胡名家，擁有「台灣擂琴第一人」雅譽的張舒然；台灣國樂團笛子首席劉貞伶與笙首席陳麒米，前者被譽為「台灣笛子鬼才」，後者獨特的音樂風格極具生命力與感染力；高雄市國樂團琵琶首席趙怡然，對於琵琶之技巧與音色控制洗鍊純熟。

副市長李世珍也到場聆聽，她說，為傳承竹市最驕傲的文化品牌，竹塹國樂節12年來，由新竹青年國樂團與藝術總監劉江濱老師精心策畫，持續提升節目的專業性與精緻度，讓更多國人看到竹市文化發展的軟實力。