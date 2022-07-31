第三屆Red Bull Batting Mania打擊狂人今年與中華職棒明星賽合作，最終六強賽在洲際棒球場內的紅土一較高下，樂天桃猿黃子鵬及網紅阿強現身為決賽選手助陣，最終由陳逢平以高達1370分再度奪冠。

從北、中、南區共322位打者脫穎而出的6名選手爭奪冠軍，比賽場地從九宮格打擊場，改到洲際棒球場的紅土上進行決賽。每位打者來勢洶洶，第一輪平均積分均在500分以上，競爭相當激烈，最終由陳逢平與謝立宏進入到總決賽，以連續兩局、50顆球決勝負，最終由上屆冠軍陳逢平最終以1370分，再次奪下「打擊狂人」稱號。

平時擔任游泳教練的陳逢平再次奪下Red Bull Batting Mania打擊狂人的冠軍，從小就是棒球校隊的他，過去也曾數次站上洲際棒球場上跟隊友比賽，甚至在高中時曾跟黃子鵬正面對決，他說：「能實際在球場上打球就是爽！我在比賽時會想像球場上是滿壘狀態，這讓我打起來更起勁！」