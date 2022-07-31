知名網紅鳳梨（吳泓逸）因直率的台罵風格走紅網路，高人氣帶動他的事業，一連開了多家飲料店，生意經營得相當不錯，十分義氣的他過去因疫情向警局捐贈15座消防門，近日他在社群平台分享自己目睹車禍，女騎士被撞飛，他見義勇為立刻幫忙打電話報警。

鳳梨今（31）日在社群平台有感而發：「七月份真的要多注意安全，而且千萬不要酒駕，我早上應酬完要回家，路上一個機車騎士被撞飛，我趕快叫司機停路中間，趕快報警等警察跟救護車來」下車幫助的鳳梨不忘替女騎士祈禱「希望人平安無事」，照片中女騎士躺在路中央，旁邊圍著許多幫忙的熱心民眾，鳳梨將所有人的臉都碼起來，體貼照顧到其他人的隱私，該貼文一出，許多網友紛紛自發替該騎士集氣「願傷者平安」。

日前鳳梨和粉絲分享一年前與媽媽一起運動的生活點滴，他感慨表示：「看到回顧才想起…這一年真的很忙…我媽也是陪著我一起打拼新事業…又整整一年沒有好好一起運動、一起吃飯了…因為工作跟家人的相處時間變少，鳳梨突然感性表示人生很不容易，和媽媽住在一起就在隔壁戶，但每天連碰面的時間都沒有，感恩謝謝媽媽的教導，他提醒「不要在應該努力的年紀選擇安逸…」，認真經營生意的他，也期許自己能早日完成目標，好好陪伴家人。