民進黨台北市長參選人陳時中昨公布競選標語「把事做好」，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評是在提醒民眾沒有把事做好。陳時中今下午出席見面會活動回擊，「批評我的這個，他不曾做過事情，也無從比較起」，他更酸，「可能性」放在心裡，把事情做好比較要緊。

陳時中今天下午有兩場見面會，首戰先到港湖議員參選人王孝維安排的「阿中與你相見歡」，陳時中在致詞時說，有時候他不太想跟人家回話，但免不了，有的事情不說也不好。

陳時中表示，有候選人說「把事做好」，說他以前都沒做事情才要把事做好，但他的「把事做好」是發自內心，做事情一步一腳印，把該做的事情做。

陳時中說，「不是夢想很多」，而是踏踏實實，未來市長要怎麼紮實把事情做好，他的「把事做好」是在跟現在市府做比較，他一開始感到不捨，希望事情做更好，就紮紮實實把事做好。

陳時中酸回，至於批評他的這個人，「他不曾做過事情，所以也無從比較起」，但是他的目標是把事情做好，他當選一定是一步一腳印，不是鬥嘴鼓，是1天當10天用在拚。

他諷刺道，「可能性」放在心裡，把事情做好比較要緊，一定要把事做好、台北更好、台灣共好。