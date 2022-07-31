陸軍等待已久的M1A2艾布蘭主戰坦克(Abrams MBT)終於有著落了，美國國防部網站(defense.gov)提到在「7月28日合約」中提到，已簽定M1A2T坦克的改裝合約，預計在2025年完成。

網站提到，位在密西根州史特林高地的通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)，獲得了總價值 1052萬3248 美元(約3.1億新台幣)的改裝合約，用於 M1A2T 坦克的生產。該工作將在俄亥俄州的利馬進行，預計完成日期為 2025 年 9 月 30 日。「依據2010 財年對外軍售（台灣），其總資金為 10,523,248 美元。」

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，2019 年 7 月 8 日，美國國務院決定批准向 TECRO（台美經濟文化代表處）出售 M1A2T坦克及相關設備，估計費用為20億美元。

美國國防部網站終於提到售給台灣的M1A2坦克相關合約。(圖/美國國防部)

數量是108輛M1A2T主戰坦克， 14輛M88A2坦克救援車，以及相關的武器、彈藥和後勤裝備。

M1A2T 是根據M1A2 SEP V2的台灣特製版，目前不知道是增加設備還是減少設備，僅知M1A2 SEP V2主戰坦克是M1家族中的較新型改進版本，具有改進的微處理器、彩色平板顯示器，更好的人機界面，以及通用操作環境 (COE) 軟體的新開放式操作系統。不過，可能沒有主動防禦系統(APS) 。

主要武器沒有太多變化，類似於M1A2，主砲是120公釐M256加農砲，可發射各種彈藥，包括穩定尾翼脫離穿甲彈、高爆反坦克彈、破片殺傷彈、訓練彈等等，砲彈外殼為複合材料，射擊後外殼直接氣化，僅餘金屬底火片。沒有自動裝機，坦克組員是4名：駕駛、指揮官、砲手和裝填員。