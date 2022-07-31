近期在網壇傳來大好消息，前世界球后芭蒂(Ashleigh Barty)雖然退出了球場，但在情場相當得意，昨天凌晨她於個人社群上傳和未婚夫基西克(Garry Kissick)的婚紗照，向外界宣告了喜事，引來非常多人的祝賀，連WTA的IG帳號都前來留言，我國好手詹詠然也親自送上祝福，可見芭蒂在網壇的地位和高人氣。

前澳洲球后芭蒂今年3月無預警宣佈退休，26歲的她當時才剛在家鄉拿下澳網女單冠軍，終結地主長達44年「冠軍荒」，沒想到之後卻在IG發出影片告知外界退休消息，不過未達半年她又再次向大家公佈喜訊，就是她和未婚夫基西克順利完婚，他們在去年年底訂婚，年初就加緊準備，如今兩人確定共結連理。

男方基西克今年30歲，是澳洲一位高球選手，2016年與芭蒂在一座球場相識，去年11月兩人宣佈訂婚。而認識基西克或許成為芭蒂高球技巧突出的原因，她今年退休後在昆士蘭一場女子高球賽奪冠，展現傲人運動天賦，此外她也一度退出網壇轉戰板球場，還被職業球隊相中，相信成功完婚的芭蒂還擁有著大好未來！