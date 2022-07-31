臺大雲林分院長黃瑞仁6年任期屆滿卸任，明（8月1日）將交接給新任院長、現任副院長馬惠明。馬惠明表示，將持續盤點鄉親最需要的服務，尤其是急重症與傷科，臺大雲醫的同事樂於合作，充滿多樣性，他將持續鼓勵此一風氣，讓同仁發揮所能。

黃瑞仁2016年起擔任臺大雲林分院長，加上曾擔任雲林分院副院長的6年，服務雲林超過12年，期間推動成立心血管中心、肝膽醫學中心、腫瘤醫學中心、外傷中心、婦幼醫學中心、國際醫療中心、遠距醫療中心、急重症醫學中心、神經醫學中心、罕見疾病中心，完成雲林的急症、重症、難症、罕症醫療的拼圖，對雲林的貢獻難以估計。

近6年來，黃瑞仁帶領的臺大雲林分院包辦包辦24個大獎，包括2018、2019年連續8個部門獲得國家品質認證標章（SNQ）；該院4個團隊包辦2018、2019年國家醫療品質獎；2018年也勇奪第一屆國家醫療品質獎最高榮譽的全國區域醫院唯一特優機構、2020年獲行政院第3屆政府服務獎；黃瑞仁個人2021年也獲第39屆國家傑出經理人獎。

黃瑞仁院長職務8月1日將由副院長馬惠明接棒，馬惠明表示，雲林分院讓很多台北同仁重新發現自己的定位，固然台大醫療團隊幫助需要醫療的雲林民眾，彰顯臺大醫療體系價值，很多醫師也在這裡重新發現自己的定位，「被需要」的感覺是幸福的來源。

馬惠明說，台北同仁們帶著可以解決民眾問題的武功來雲林，最後自己也被感動了，他看到一個又一個名醫自願留營在雲林，希望把十八般武藝都展現出來服務鄉親，這是臺大跟雲林的雙贏。

馬惠明表示，臺大以病人為中心，從病人的痛點出發，他接任後將持續盤點需要的醫療，虎尾醫院第二期工程完工後會再提高急診量能，急重症加上外傷醫療是臺大雲醫念茲在茲要繼續提升的。

馬惠明是心臟科醫師轉急診醫學，曾是臺大醫院第一個專攻急診醫學的總醫師，也是第一位獲得教育部的急診醫學公費留學的醫師，1998年取得約翰霍普金斯大學醫療政策及管理博士學位。