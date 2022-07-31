浩同學1家4口出動，開心表示，讀蘭院最大收穫就是可以遇到真命天女，今天特地帶兒子、女兒回來看看，讓他們認識爸爸、媽媽認識的地方。（吳佩蓉攝）

有56年歷史的宜蘭縣私立蘭陽技術學院，將在8月1日熄燈，校友會於7月31日下午2時舉辦「再聚首！作伙唱校歌」，許多校友一早就攜家帶眷、穿著訂做的復刻版校服，重返校園拍照留念，向母校說再見，並留下永恆的回憶。（吳佩蓉攝）

有56年歷史的宜蘭縣私立蘭陽技術學院，將在8月1日熄燈，校友會於7月31日下午2時舉辦「再聚首！作伙唱校歌」，許多校友一早就攜家帶眷、穿著訂做的復刻版校服，重返校園拍照留念，向母校說再見，並留下永恆的回憶。（蘭陽技術學院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

最特別是羅勇輝同學，把30幾年前「名流100」整理後，從台中騎回母校，重現當年「把妹神車」，讓大家眼睛為之一亮、爭相拍照，羅表示再回味一次年少輕狂的滋味，很過癮。（吳佩蓉攝）

蘭陽技術學院8／1熄燈 校友著復刻版校服、唱校歌

有56年歷史的宜蘭縣私立蘭陽技術學院，將在8月1日熄燈，校友會於7月31日下午2時舉辦「再聚首！作伙唱校歌」，許多校友一早就攜家帶眷、穿著訂做的復刻版校服，重返校園拍照留念，向母校說再見，並留下永恆的回憶。

前身是復興工商專校的蘭陽技術學院，於1966年創校、2001年改制為技術學院，鼎盛時期有8000多名學生，但因受到少子化等因素影響，目前僅有98名學生，因此校方決定111學年8月1起停辦，屆此蘭陽技術學院將走入歷史。

2000年入學就讀電子科戊班的阿雄先生，和3位同班同學皆是桃園人，聽到學校要熄燈，不禁淚流滿面表示，感念學校的培育，讓他們可以開心度過二專生活，因整個教育體制的改變，加上生育率不高，故受少子化衝擊；希望母校可以朝更好的方向發展。

其中，浩同學1家4口出動，開心表示，因蘭院讓他認識就讀資訊科的太太，雖是在網路「聊天室」認識的，但同學校就藉著機會約出來聯誼，所以讀蘭院最大收穫就是可以遇到真命天女，今天特地帶兒子、女兒回來看看，讓他們認識爸爸、媽媽認識的地方。

最特別是羅勇輝同學，把30幾年前「名流100」整理後，從台中騎回母校，重現當年「把妹神車」，讓大家眼睛為之一亮、爭相拍照，羅表示再回味一次年少輕狂的滋味，很過癮。

復興工專時期1989年入校，就讀五專部會計科的林小姐說，從學校畢業後就至外地工作，遇到滿多同校的學生，事業上都挺有成就，為此感到光榮，林笑說，也是因為復興讓她認識先生；今日特地回來跟老師、同學聊聊回憶，希望這片土地會有很好的發展。

董事長劉石純活動當天因不方便親自出席，亦錄影歡迎校友返校，說明學校不是結束，是另一公益的新軌與延伸，期盼3年內順利轉型，更歡迎校友常常回學校走走；董事會也允諾校友們，將續辦公益的社會責任，永保初衷。