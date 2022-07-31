林智堅論文門引發強烈政治風暴，此案關鍵人余正煌已出面抨擊林的論文不是原創，且沒看過林的論文，而擔任余的論文指導教授的台大國發所教授李碧涵則完全神隱，迄今沒有做出任何解釋，該所網頁也已完全沒有她的師資紀錄，被學界批評不像話，而政客帶頭抄襲論文，更讓高教圈十分為難，老師們已不知如何指導學術倫理課程。

文化大學政治系教授林忠山表示，如果林的論文口試，學校沒有查證，口委也不知道余寫了一份論文，「不是阿通師一個人的問題，教育部怎麼可以沒聲音呢？」呼籲教育部徹查台大國發所所有論文是否抄襲，如有違反相關規定，隨即停招。

前台大國發所教授杜震華認為，這起事件最有趣的是李碧涵到現在完全神隱，一句話都沒講，身為指導教授，看著學生的論文被另外的人抄襲，「為什麼都陳明通在講？這像話嗎！」

至於陳明通指導173份論文，不乏綠營政要，卻只有5位開放電子全文，占比僅約2％，杜震華提出質疑，認為李碧涵很有可能幫忙掛名，擔任陳明通子弟兵的指導教授。對於外界批評李碧涵的聲音不斷，至今就是找不到人，杜震華批評，完全沒有承擔身為老師的責任，「出個名而已嗎？可以這樣幹嗎？」

在北市某公立大學任教的青年教授表示，從總統蔡英文博士學歷造假，到林智堅論文門，重傷本土高教與學術圈形象，「就是政客帶頭作弊」，必然影響學子對於學術倫理的價值認定。

該名教授說，他在學校開設學術倫理課程，上課時尷尬不已，由於這是政治案件，又怕跟學生分享會引爆口角，「真的很難教，這案子實在受不了，沒辦法昧著良心說這是沒有問題的論文！」