高雄全家海神職業籃球隊31日宣布與選秀會首輪指名球員邱子軒正式簽約。邱子軒是海神備受期待的後場潛力新秀，他表示，高中之前從未想過有實現籃球夢的一天，將會珍惜難得機會，做好準備，盡全力幫助球隊拿下勝利。

「正式簽約感覺更為踏實，感覺實現了當球員的夢想。」來自乙級四育國中，邱子軒進入東山高中後埋下前進職業的夢想種子，「那時候螞蟻(廖覎鋕)教練告訴我，只要學習、認真練球，努力，就有機會達成目標。」

曾有旅美經驗，邱子軒返台進入義守大學球風更為全面，得分外再添組織進攻能力，上學年在UBA場均4助攻排名第6，擁有190公分身高，是值得期待的後場雙能衛。

邱子軒感謝家人、廖覎鋕，以及義守大學教練謝玉娟一路栽培，將會兼顧職業與學業。談到即將開訓他笑說，「還是會緊張，但文儒、威霆學長都有提醒我，大學到職業會有落差，要做好心理準備。我也會向所有學長學習，做好教練給我的任務。」

謝玉娟對自子弟兵有滿滿期待，期許戰神磨練後再進化，「邱子軒是非常注重團隊的球員，這幾年他的心態更成熟。相信到了海神能更為穩定、冷靜，在控球這塊有所學習，成功轉型。」