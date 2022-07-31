最後車上2名鴛鴦通緝犯遭到警方壓制逮補。（警方提供）

新北市泰山區昨（29）日下午發生1起有如警匪電影驚險場面的案件，1名吳姓警員為阻止躲避查緝而駕車逃逸的通緝犯，奮不顧身將從車窗將上半身爬進駕駛座控制方向盤，遭車輛拖行數十公尺，最後警方支援迅速到場，將車輛攔下，將駕駛轎車的楊姓通緝犯及副駕駛座的鍾姓女通緝犯壓制逮補。

警方表示，吳姓警員昨天下午3時許，在泰山明志路二段執行巡邏勤務時，發現1部黑色轎車違停在紅線上，因此上前盤查，不料駕駛看見警方便立即加速準備逃逸，吳警見狀，迅速攀上駕駛座車門，上半身由車窗爬進駕駛座與楊嫌爭奪方向盤控制權，而下半身則吊掛於車外。

面對警方的強勢作為，楊嫌仍不肯束手就擒，依然繼續駕車逃逸，吳警也因此被拖行數十公尺，場面險象環生，所幸最後吳警順利取得控制權，將車輛攔停，駕駛楊男及副駕駛座的鍾姓女子也一併遭到制伏，警方支援也趕到現場將2人逮補，帶回派出所進行偵訊。

經警方調查，發現車上2人皆為通緝犯，楊男本身就因妨害公務遭通緝，鍾女則是傷害通緝犯，警方另於車上查獲2包大麻，警方除將2人依原案解送歸案之外，另依妨害公務、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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