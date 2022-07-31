民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文抄襲醜聞，讓黨內傳出「一屍五命」、「換堅」等風聲，桃市議員參選人等「小雞」也被酸不敢與「母雞」林智堅同框；但也有人逆風而行，PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧就大聲喊出「小智，沒有抄襲」，還大方曬出與林智堅的合照，完全不怕「梭哈」力挺。

黃瓊慧過去在PTT以ID「qn」出沒八卦板，姣好外型及敢言風格被譽為鄉民女神，挺身投入桃園市議員選戰的她，日前在臉書發文力挺林智堅：「好心真的會被雷親。這是我對林智堅市長論文案的感想。再說一次：小智，沒！有！抄！襲！」

她列出時間順序指出：「1. 小智先寫論文，且研究架構與民調統計資料分析早已寫好。2. 余先生因原本的研究題目被指導教授否決後，要趕在一個學期內畢業，故找時任台大國發所長的陳明通協助。3. 陳明通把小智的民調資料跟論文架構提供給余先生參考撰寫，讓其順利畢業。」

針對外界「小雞切割母雞」的說法，黃瓊慧大膽曬合照表示：「一直有人在放話說我們這些民進黨議員參選人切割小智，不敢跟他一起跑行程，我就貼一張中午跟小智開懷大笑的照片好了～小智加油。」畫面中的林智堅笑得非常開懷，餐桌前坐在他右手邊的黃瓊慧也笑得樂不可支，一行人相談甚歡。

黃瓊慧今(31日)再度發文，針對國安局長、台大國發所指導教授陳明通的聲明表示：「再說一次：林智堅，沒！有！抄！襲！」並提到陳明通的說法包括「余並不清楚這些文字的來源屬於林智堅，而認為是本人的修改建議逕予以使用」，展現市議員參選人力挺市長參選人的立場。