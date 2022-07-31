1名女網友多年前曾抓到男友出軌，近日她在男友車上發現1張藍色小卡，卡上的英文字疑似是台中某間摩鐵，而背面有條碼，詭異的是男友還將行車紀錄器影片刪除，於是她好奇發文詢問卡片是什麼？有網友認為疑似是某知名摩鐵的「VIP卡」，要原PO做好心理準備，喊說「偷吃只有零次和無數次」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往5年，先前曾逮到男友偷吃，但男友苦苦哀求，她才原諒對方，但她近日在男友車上發現1張藍色有亮片的小卡，而當天的行車紀錄器也被刪除，只剩下熄火的畫面，她之後用藍色卡上的英文字去查，疑似是台中1間摩鐵，但Logo卻不太一樣。

女網友多年前曾抓到男友出軌，近日在男友車上發現藍色小卡，卡上的英文字疑似是台中某間摩鐵，背面有條碼，詭異的是男友還將行車紀錄器影片刪除。（翻攝自Dcard）

該名女網友發文說該藍色小卡「後面還有條碼，看起來很奇怪」，她平時與男友同居，不記得男友有去過台中，因此拍下藍卡的照片後詢問其他網友「想請問有人知道這是什麼嗎？」有網友一眼認出疑似是「汽車旅館VIP卡」，留言稱「就是汽車旅館哦！他們現在會員卡長這樣」。

也有網友留言說「你怎麼這麼篤定他沒去台中啊，高鐵不是也才一個小時就到」、「他都可以背著你偷約砲了，跑去台中motel也不是難事，還記得偷刪行車記錄器擦嘴也是滿厲害的」、「妳還是不要知道比較好」、「偷吃只有零次和無數次」、「就算他沒有約砲，你要這樣提心吊膽、疑神疑鬼的一輩子嗎」、「光是刪行車記錄器就很怪了….約跑過通常不可能就此放棄」。