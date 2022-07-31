桃園市長選戰將在年底舉行，民進黨參選人林智堅目前身陷「論文門」及「球場門」風暴，國民黨則徵召行政院前院長張善政出戰，民眾黨推出立委賴香伶角逐。入口網站「Yahoo奇摩」28日起針對「你看好誰能當選桃園市長」進行網路民調，截至今(31日)晚上，已有逾3.萬名網友投票，張善政以68.8%暫時領先林智堅的11.7% 、賴香伶的4.9%。

「Yahoo奇摩」28日起針對「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎」進行網路民調，截至31日晚間6點30分，已有3.22萬名網友投票，高達72.2%的網友認為非常有影響，12.0%的網友認為還算有影響，6.5%則認為不太有影響，6.9%認為完全不影響，2.4%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「你認為林智堅引起的兩大風波，會對民進黨整體選情造成衝擊嗎？」有65.8%的網友認為一定會對民進黨整體選情造成衝擊，15.4%的網友認為可能會，9.2%認為不太會，7.4%認為完全不會，2.2%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調針對「你看好誰能當選桃園市長」進行調查，張善政以68.8%領先林智堅的11.7%、賴香伶的4.9%，14.6%則表示不知道／沒意見。