隨著外送平台興起，外送糾紛事件頻傳，有老闆在臉書發文指控，一名外送員來店取餐，當時他告知對方要等10分鐘，然而3分鐘過去，該名外送員突然開始碎念、痛批他惡意拖單，更嗆聲「我小隊長耶」，讓他相當傻眼，回覆「然後勒」便繼續趕忙製餐，相關影片曝光後也引發網友熱議。

一名老闆在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指控，一名熊貓外送員來店裡取餐，一進來就問「還要多久」，他告知要等10分鐘，沒想到3分鐘過後，該名外送員開始碎念，更稱「8月1日煮單時間超過，客人可以取消單，店家也會扣到錢」。

他告知該名外送員，自己也有在跑外送，很清楚流程，然而對方卻痛批他惡意拖單，還嗆聲「你知道我是誰嗎？我小隊長耶！」對此他冷淡回覆「然後勒」，便繼續趕忙製餐，讓外送員頓時啞口無言。

他無奈表示，「光是他在跟我盧的時間我早就出餐完畢了」，並分享後續發展，指出該名外送員稱，要去公司開會並舉報讓店家下架，讓他相當傻眼，嘲諷道「小隊長權利好大啊，我這小小的店家怕了，熊貓小隊長能代表公司下架店家？」

影片曝光後，不少同業留言表示，「好大的官威」、「聽過稽查員沒聽過小隊長，小隊長能幹麻？跑餐不用等餐的特殊待遇嗎」、「自以為小隊長很了不起，還不是一樣顧路等餐」、「又是一個不知道自己是誰的人」、「我也是小隊長，顧路小隊長」、「拿著雞毛當令劍」、「可以跟平台反應，下架這位小隊長了」。

根據《東森新聞》報導，同業間似乎都有流傳，小隊長是外送員和公司的橋梁，不過外送平台私下澄清，公司沒有小隊長一職，針對此案會再和雙方協調釐清。