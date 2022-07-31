美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天公布最新的亞洲行行程，聲明稿提到率團前往印太地區至少四個國家，包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本，至於外界最關注的「台灣」並未列在其中。不過法媒引述消息人士指出，裴洛西8月4日預計經菲律賓克拉克美國空軍基地(Clark Air Base)飛抵台灣。

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

「亞洲新聞台」指出，新加坡外交部(MFA)證實議長裴洛西將於8月1日飛抵新加坡，2天的行程將會見總理李顯龍和總統哈莉瑪，同時代表團會與多位內閣部長交流。

另據《法國國際廣播電台》引述消息人士指出，裴洛西並未放棄外界最關注的目的地「台灣」，結束新加坡訪問後，下一站會到馬來西亞；5日專機飛抵東京橫田空軍基地，與首相岸田文雄會面。

期間就是停留台灣的時機點，報導強調，4日代表團會經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，並於台北面會蔡英文總統。

美國眾議院議長網站稱，亞洲行將圍繞印太地區的安全、經濟夥伴關係，以及民主治理。她本人重申「美國對該地區盟友的堅定承諾屹立不搖」。

早在4月就盛傳裴洛西會到訪台灣，卻因確診新冠肺炎導致整趟行程往後推延。本次裴洛西率團出訪的5位成員名單曝光，包含院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、籌款委員會副主席德爾本（Suzan DelBene）、情報常設特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及韓裔眾議員金安迪金安迪（Andy Kim）。