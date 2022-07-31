民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，雖然日前召開記者會公布相關證據，卻未親自出席台大審定會，因此仍遭各界質疑，而林的指導教授、國安局長陳明通今（31）日稍早發表最新聲明強調，當初是他先協助林進行論文修正，才交給余正煌參考。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日在臉書貼文表示，「陳明通沒招只好出此奇招，移花接木、李代桃僵」，更直言「國安交給此人真可怕」。

趙少康今日在臉書上指出，「陳明通絞盡腦汁苦思了25天，終於想出了一個不會影響到林智堅、余正煌和他自己的說法」，不過也只有傻到願意相信陳的人會相信，就像當年前總統陳水扁說他的國務機要費在北一女前交付給敵後工作「甲君」的南線專案一樣好笑。

趙少康坦言，他之前曾說林智堅、余正煌兩個人的論文如此相似，除非是陳明通幫他們寫的，否則一定是其中一個人抄另一個人的，但因為余正煌先寫完論文畢業，應該是後畢業的抄先畢業的，「沒想到陳明通使用的正是這招」。

趙少康點出，陳明通說林智堅先寫好論文，陳明通改過後交給余正煌，余正煌不知道真相，所以用作自己的論文，陳明通真是「用心良苦」，想出自以為天衣無縫的這個點子。

趙少康也列出3點，首先「林智堅雖然後畢業，但先寫好了論文，所以他沒有抄余正煌的論文，而且還是原創者」；再來「余正煌也沒有抄林智堅的論文，因為余正煌是抄口試委員陳明通的，抄老師的無罪」；最後「陳明通只是中介論文，他又不是余正煌的指導教授，指導教授對余正煌的論文都沒意見了，陳明通又有什麼責任？」

趙少康質疑：「如果真相如此簡單，陳明通為何不在第一時間、25天前就清楚說明？陳明通為何要等到余正煌出面說明自己沒有抄林智堅後才說？林智堅又為何支支吾吾說不清楚？」等到陳明通想出這招後，林智堅才好像恍然大悟地說：「啊，終於水落石出，還我清白！」導致現在趙少康對陳明通指導過以及擔任過口試委員的論文都開始感到懷疑。

最後趙少康呼籲，台大應該把所有這些論文都公開，交叉比對，看看到底有沒有或有多少像林智堅、余正煌這樣的兩兩抄襲？陳明通還好意思繼續在台大教書指導研究生？台大還能繼續容忍陳明通這樣恣意橫行？「陳明通在國安局費了近1個月才出此下策，想到這招，國家安全交給此人真是可怕，我真是為我們的國家安全感到擔憂」。