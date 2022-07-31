嘉義縣政府勞工暨青年發展處今在蒜頭糖廠舉辦「嘉我好漾」青年小聚活動，邀在各地青年團隊及青創公司一同分享創業甘苦談。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今在蒜頭糖廠舉辦「嘉我好漾」青年小聚活動，邀在各地青年團隊及青創公司一同分享創業甘苦談。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今在蒜頭糖廠舉辦「嘉我好漾」青年小聚活動，邀在各地青年團隊及青創公司一同分享創業甘苦談。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處今在蒜頭糖廠舉辦「嘉我好漾」青年小聚活動，邀在各地青年團隊及青創公司一同分享創業甘苦談，嘉義長翁章梁除到場參與，也戴上墨鏡、背上電吉他，化身Rocker為8月13日、14日在民雄日式招待所舉辦的「諸羅祭」代言，引發現場青年朋友尖叫連連！

在場青年各別提出對於嘉義縣未來的期待與想法，在聆聽青年團隊的想法後，翁章梁除指示勞青處多輔導協助青年創業、媒合合適創業基地，作為青年人定期聚會、討論空間外，也強調嘉義是非常適合蓄積能量的地方。

「萬事起頭難！」翁章梁說，創業初期會遇到很多困難，縣府會盡力協助，他也特別勉勵青年，在創業初期，發展的過程中只要累積的能量夠了，被外界看見的機會就會提高，希望青年們能以嘉義當作基地，將能量讓全台灣看見，更讓世界看見。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，勞青處自成立以來，積極透過職能課程、專題小聚、焦點工作坊以及產業發展論壇等不同的；活動設計，提供各種不同領域的青年學子，增加青年們跨族群跨地區的交流機會。

陳奕翰說，接下來「嘉我好漾」Action Plan會繼續推動青年課程、青年小聚、青年參訪、青年論壇及成果展等活動，讓青年彼此互相交流與互動。