日本旅遊踩線團31日傍晚抵台，預計在台4天採訪台灣北部觀光景點，這是疫情爆發後，首度有外國觀光團來台踩線。（陳麒全攝）

日本旅遊踩線團31日傍晚抵台，預計在台4天採訪台灣北部觀光景點，這是疫情爆發後，首度有外國觀光團來台踩線。（陳麒全攝）

日本旅遊踩線團31日傍晚抵台，預計在台4天採訪台灣北部觀光景點，這是疫情爆發後，首度有外國觀光團來台踩線。（陳麒全攝）

在後疫情時代，交通部觀光局除積極推動國內旅遊之外，也開始安排外國商務考察團來台踩線，首批國外旅遊業者踩線團由日本旅遊業界代表25人分組2團，於31日下午分2批搭機抵台踩線4天，這也是國境封閉2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。

31日有2組日本旅遊業界踩線團共25人來台考察，分別搭乘著華航、長榮班機，採專案商務泡泡入境模式，踩線團員下飛機後，由觀光局派員接機並帶領團員走專案通道入境，入境後做完PCR便搭乘巴士離開機場，前往飯店休息並等待採檢結果。

觀光局表示，這批日本旅遊業界踩線團是以專案商務泡泡入境模式來台，抵台第1天因檢疫關係，並沒有安排行程，團員會直接到飯店休息等待檢疫結果。第2天行程為避免與大量人群接觸，主要安排參訪基隆正濱漁港、和平島，還有日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的岸田吳服店舊址等。第3天搭雙層觀光巴士遊玩台北市區景點、參觀台北101，也將參訪昇恆昌免稅店；當天也將安排日方與台灣旅遊業者交流、座談、晚宴。

日本旅遊業界踩線團結束參訪行程後，將於第4天早上離台返日。觀光局長張錫聰表示，該考察團除走訪新的體驗行程之外，雙方還會進行雙向旅遊交流、旅遊生意洽談等，進行商業磋商，為日後開放做準備。