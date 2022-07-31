中信兄弟陳子豪今天趁著明星賽時，與相識多年的老婆「蓓蓓」楊欣蓓補求婚，他在洲際球場上萬名觀眾見證下求婚成功，也讓老婆感動得直落淚，楊欣蓓說：「這真的是老公做過最浪漫的事。」

陳子豪今天在5局結束時像坐在本壘後方觀眾席的老婆求婚，他表示，其實這是自己想了很久的事，只是苦無機會，剛好這次有機會能在明星賽求婚，「一直想要做個不一樣的事情讓她紀念，因為我從來不是個浪漫的人，過去生日蛋糕也都沒買過。」

陳子豪透露，原本計畫去年補辦婚禮，但碰上疫情遲遲無法舉行，也才讓他有機會籌劃這次的求婚，在2個月前開始計畫，在結婚7年時給老婆一個大大驚喜。

但為了這次求婚，陳子豪從北上挑戒指開始就要編故事瞞過太座，楊欣蓓說：「我真的完全沒想過，真的很感動，我一直以為他是要去台北採訪，沒想到是騙我去挑戒指。」

為了這場求婚陳子豪心中一直有所罣礙，「從天開始就一直擔心會不會有什麼差錯，還是有不順利的事，也怕場面乾掉、怕做不好，因為這是溫馨的畫面不想要淚流滿面。」他開玩笑說：「一直在想反而打得不錯，還有安打。」

兩人從16歲結識，20歲結婚並有了兒子，接下來女兒也出生，老婆也透露成為二寶爸的陳子豪「瞬間長大」，「他真的進步很多也成長很多，女兒出生時他完全轉變，看到他這樣真的是讓我很感動。」