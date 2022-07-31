「綠色魚子醬」之稱的「海葡萄」和海帶等大型水藻是夏日健康食品。（楊肅謙提供）

向陽吉第社區協會理事長楊肅謙（前左二）帶領大小朋友走進海藻世界，希望大家對金門故鄉有更多的認識。（楊肅謙提供）

90位大小朋友在海洋大學教授李孟洲等人的指導下，認識金門長在石頭上好吃的「石花菜」，也DIY學作「海帶面膜」，共度一個知性的星期假日。（楊肅謙提供）

水生大型藻類有養顏美容的功效，金門向陽吉第社區和縣水試所今天合辦「藻到新契機永續利用工作坊」，90位大小朋友在海洋大學教授李孟洲等人的指導下，認識金門長在石頭上好吃的「石花菜」，也DIY學作「海帶面膜」，共度一個知性的星期假日。

向陽吉第社區協會理事長楊肅謙說明，金門四面環海，魚蝦貝螺和藻類植物繁生，此次特與縣水試所合辦工作坊，邀請負責執行的鴻藻公司及國內著名的藻類研究學者，海洋大學教授李孟洲跨海開講，與大家分享藻類相關知識和生活運用的產學整合專業技術現況，讓學員對適合各種水藻生長的金門海域有更多認識。

其中，金門早期漁民從石頭上刮下來，清洗曝曬後的「石花菜」與做為黏著劑使用的「海蘿」，以及具經濟價值有「綠色魚子醬」之稱的「海葡萄」和麒麟菜、海木耳、紫菜等多種藻類，都讓學員們聽得津津有味。

海藻的醫療和美妝運用也是工作坊學習重點，在學者、專家的悉心介紹和指導下，大小朋友開心動手學作「海帶面膜」，在炎陽當頭的夏日，為自已貼上DIY的美顏聖品，期待迎來一張賞心悅目，水水的美麗容顏。

縣水試所課長陳世章也指出，該所近年完成多種藻類的養殖計畫，包括海帶、海木耳及下周要開賣的海葡萄，除與鄉親分享豐收的成果外，也希望大家對海藻在生活上的多功能運用，也有一些新的認識，8月將繼續舉辦相關的活動，有興趣民眾可上水試所網站訊息活動及臉書專頁「守鱟幸福」查詢報名。