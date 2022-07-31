大陸女星袁姍姍過去是知名編劇于正旗下藝人，出演古裝劇《宮鎖珠簾》和《宮鎖連城》爆紅，不過在《笑傲江湖》中陳喬恩出演女配、霍建華擔任男主，身為女主角的袁姍姍外型沒陳喬恩驚艷，被許多網友罵「香腸嘴」，甚至在網路上帶話題要袁姍姍滾出娛樂圈；近日她出席紅毯禮服露出酥胸和小蠻腰，狀態得到網友一致誇讚。

女星袁姍姍近日出席百花獎的閉幕式，她身穿一席灰色的紐帶禮服，一條條布料拼接在身上，露出雪白北半球，側邊還能看見性感曲線，同時交叉的布料讓身體許多肌膚露出，小蠻腰形狀一清二楚，禮服開高衩露出雪白腿根，直逼神秘三角洲地帶。

袁姍姍表示這件衣服有特殊含意，百花獎邀請她和鸚鵡洲長江大橋的總工程師一起走上這座橋，她表示：「它在我眼中，明豔優美、曲線溫柔，材質堅硬，就像我們的人生雖然會起伏跌宕，但都是內心的收穫，也豐富了我們生命的線條。就像我禮服上的紐帶，此刻也被這座大橋賦予了全新的意義」許多粉絲在底下直誇：「仙氣飄飄！！充滿了高級感啊！」、「腰好細啊身材真好。」

袁姍姍在百花獎閉幕式的紅毯造型獲得許多人好評。（圖／微博）

女星袁姍姍過去出演電視劇《笑傲江湖》的任盈盈，當時找來陳喬恩演女配東方不敗，沒想到播出後觀眾更喜歡陳喬恩的角色，認為袁姍姍跟劇中男主角霍建華不搭，再加上拍戲時身材有些臃腫和演技不夠精湛，被微博網友認為不配擔任女主角，紛紛帶話題要袁姍姍滾出娛樂圈，經過此事她憑藉積極健身練出馬甲線洗刷汙名，健身的勵志故事讓她重新獲得大眾喜愛。