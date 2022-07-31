大陸遼寧省1名38歲男子因「腦幹出血」被年輕正妹送到醫院急救，然而，男子經醫生搶救後，暫無生命危險，當醫生要和正妹講解病況時，卻出現1名自稱妻子的婦女出現，經人妻解釋後，才知道年輕正妹是男病患偷吃多年的小三，不過，醫生也向人妻解釋要繼續救治需花大筆醫療費用，卻聽到該人妻說出「拔管」2字，不需救治。

據《東方日報》報導，在某短影音平台網站，有位來自大陸遼寧省1家阜新礦總醫院，有名醫生提到1起日前引發熱議的病例，他表示在某日晚間，加護病房來了1名38歲腦幹出血的男病患，身邊還有1名年輕正妹陪伴，他見那名正妹哭的死去活來、撕心裂肺，並且不斷要求醫生要搶「老公」，讓一旁醫護人員，看得為之動容。

男病患經過醫生搶救之後，醫生見了病人情況稍微好轉，便要去和守在急診室外的正妹講述病情，豈料，走出急診室後，該正妹卻見了，反而換了1名自稱男病患妻子的婦女，前來了解老公的病情。

醫生向這位人妻解釋病情之後，才得知原來一開始陪著男病患的正妹，是出軌多年的小三，並在10幾來賺到的錢，都花在供養小三身上，卻對妻子不聞不問，然而，該小三看到正宮出現後，疑似心虛才匆匆走掉。

最後，醫生向該人妻解釋她的丈夫整個情況後，由於病情嚴重，需要花費一筆不少的醫療費用救治，但是，還不能保證救治結果，然而，這位人妻考慮了5分鐘後，便心平氣和，語氣平靜地說出「拔管」2字；對此，不少網友認為，偷吃的老公落得此下場，這一切都是咎由自取，不值得留戀，紛紛留言表示「種什麼因得什麼果」、「(妻子)肯去醫院就很佛心了」、「這種男人早該得到報應」、「(妻子)這樣做剛好而已」、「真的是報應」、「一切都是自找的」。