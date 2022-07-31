嘉義市今年擴大舉辦「2022世界街舞大賽」，熱鬧活動讓嘉義市彷彿成了不夜城。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今年擴大舉辦「2022世界街舞大賽」，熱鬧活動讓嘉義市彷彿成了不夜城。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今年擴大舉辦「2022世界街舞大賽」，昨30日全國排舞大賽登場，來自全台北中南共17校在舞台上比拚舞技，吸引不分年齡層民眾到場同嗨，今晚文化局音樂廳再度變身擂台，上演Breaking、Free Style、MV三種舞風一對一街舞大對決，重頭戲則由嘉義國手國銓對上菲律賓代表Dudut的街舞爭霸，全場街舞愛好者熱血沸騰。

「街舞首都」活動在2020年國際街舞比賽中，受到來自世界各地街舞好手肯定，更被選為「世界最佳街舞賽事」，打響嘉義市「街舞首都」美名，後疫情時期，市府擴大舉辦「2022世界街舞大賽」，昨熱鬧非凡的全國排舞大賽，吸引上百位學生參與，最後由來自台中的美國學校奪下冠軍。

全國校園排舞大賽邀請多位街舞界專業知名評審到場，評審團指出，今年參賽隊伍實力堅強，第一名台中美國學校、第二名竹北國小、第三名龍華國中，開心看到小朋友、大朋友一起來參賽，透過身體去展現自己和身邊夥伴們努力練習的一切。

除了街舞比賽，戶外活動同樣精彩，街舞市集除相關店家外，還加碼深受年輕人喜愛的潮牌快閃店，街舞伸展台的表演者橫跨老中青3代，有嘉義福興宮的嘻哈阿嬤、5至12歲小小孩組成的築夢小子、震心人、知名變裝皇后、Dyzee藍妹、范婷雅以及知名Youtuber反骨男孩等，熱鬧活動讓嘉市彷彿成了不夜城。

市府文化局表示，嘉義市不僅是畫都、管樂之都，更常年致力扶植舞蹈類型藝文活動，隨街舞熱潮興盛，嘉市各高中職校園、大街小巷充滿著許多熱愛跳舞的年輕學子們，更不乏進軍國際的街舞團隊，希望藉街舞首都系列活動，把嘉義市的城市活力持續推向高峰。