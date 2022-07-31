許多單身男性都會自己一個人解決性需求。不過一名自稱性慾很強的男網友表示，自己單身4年期間都自己解決，最近交了女友、對方給他第一次，沒想到4次體驗下來他卻完全沒感覺、出不來，讓他直呼「不要太常打手槍」。許多網友看了全都笑翻。

原PO在Dcard發文表示，自己和前任交往時天天開戰，分手後則是自己解決，一天打手槍3到5次，沒想到前戲時超硬的他，正式交戰時卻完全沒感覺，女友是第一次、他也是正常尺寸，所以他判斷原因可能是自己習慣激烈打手槍，「普通的性愛沒辦法給我刺激了」。

原PO說明，由於交戰時完全沒感覺，最後累到他也沒辦法達到終點，「整個過程就是我一直做腰部運動，累到爆汗」，4次開戰都是這種結果，最後只能靠女友每次幫他用20分鐘解決，甚至有時候還是出不來，讓他只好戒掉這種習慣，並呼籲男性，「奉勸廣大男性不要過度尻槍，尻槍一時爽，最後害到自己」。

對此，許多網友紛紛表示「你到底多激烈，我他媽快笑死」、「到底多激烈…你把你的小兄弟當仇人嗎」、「已經習慣那個緊度就很難了，陰道肌肉不給力何不試試括約肌？」、「一天3、4次是沒有別的事情要做了嗎？」，另外還有人建議，「同是過來人，戒尻或是尻槍頻率降低，差點以為自己沒救了，會很想尻就忍著，會好的」。