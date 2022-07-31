「證件妹」吳佳穎去年7月在東奧女子25公尺火藥手槍項目勇奪第5名，優秀表現和甜美外表讓她知名度大開，一度紅到日本。近日，吳佳穎受邀登上《木曜4超玩》，各式活動和業配也接踵而來，有網友發現她似乎改變造型，盛讚：「吳佳穎當射擊教練，男生會瘋掉吧！」

一名女網友29日在《Dcard》發文：「看到吳佳穎最新的廣告片好像變成熟了，頗正，好奇女生也會覺得她很漂亮嗎，我滿喜歡她的，希望下次奧運可以再代表台灣！是說這次活動好有趣…吳佳穎當射擊教練，男生會瘋掉吧」並放上她去年和現在的對比照，畫面中，吳佳穎把及肩長短髮留到胸口，妹妹頭也變成旁分長瀏海，女人味十足。

網友發文讚美吳佳穎。（圖／翻攝DCARD）

許多網友看了紛紛留言認同：「吳佳穎真的是好帥好漂亮～好想認識啊」、「這麼一說，好像有那麼一點味道」、「跟她一起比過賽看過本人，真的很漂亮很有氣質」，也有人分析原因：「可能是髮型的影響～妹妹頭跟短髮都會讓人看起來更年輕可愛！但她中分長髮整個氣質都不一樣了，真的很正」、「她也快30歲了，變成熟不是很正常嗎？我倒不覺得她有進廠過！」

吳佳穎昨（30日）在IG有感而發地說：「東奧滿一年了！去年的今天（20210730）在25公尺火藥手槍項目射下第五名。這份感動與想繼續前進的動力難以忘懷，至今仍記得牢牢的！很多人都問說，佳穎當時在對誰比讚呢？當然是教練啦，當時用讚告訴他：『我們做到了』Everything will be fine」並希望自己能努力挺進2024巴黎奧運。