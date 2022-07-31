農曆7月鬼門開，不少民俗專家分享鬼月禁忌，提醒民眾千萬別犯，就有臉書粉專列出鬼月10大禁忌，並進一步解釋每個禁忌存在的「原因」，意外獲得廣大迴響，不僅有上萬人轉發貼文，還有許多網友留言，「這是我看過最實在的講解」、「看完之後就敢一個人晚上去廁所了」。

臉書粉專「名人沒有說過語錄」28日以「華人7月10大禁忌」為題發文，並以圖片方式分享鬼月常見禁忌，不過仔細一看，每個禁忌的下方，都有說明該禁忌存在的「原因」。

例如不要在半夜曬衣服，因為「半夜沒有陽光，衣服不會乾」；不要在室內撐傘，因為「室內沒有下雨，撐傘看起來很智障」；不要在背後叫別人全名，因為「連名帶姓叫別人很沒禮貌」；不要半夜吹口哨，因為「會吵到其他人睡覺，人家明天還要上班」。

不要偷拜拜的供品，因為「沾了很多香灰，不衛生會拉肚子」；不要半夜在戶外拍照，因為「半夜戶外沒有燈光，拍了不好看」；不要半夜剪指甲，因為「明天還要早起上班上學，早點睡」；不要撿地上的紅包，因為「那是你鄰居拜拜亂丟地上的，裡面沒錢，別浪費時間」；不要半夜一個人站在路邊，因為「有蚊子叮」。

而最後一張圖片則寫著，不要相信華人7月10大禁忌，因為「會讓你看起來很智障」，讓網友會心一笑。

貼文曝光後，不僅有上萬人轉發，還有許多網友留言，「真是一語驚醒夢中人啊」、「終於看到真理了，感謝」、「這是我看過最實在的講解」、「真的完全是我的心聲，每次都想說誰會在室內撐傘」、「民智大開！這種不迷信的說法，超愛」、「原來禁忌背後是這麼貼心的想法」、「看完之後就敢一個人晚上去廁所了」。