民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲疑雲，其過去在台大國發所的指導教授、現國安局長陳明通今發聲明強調他「先修正」林智堅論文「再交給」余正煌作參考，林智堅並開記者會呼應「水落石出，還我清白」。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，狼狽為奸、事後串供，指陳明通為挺林智堅「自證有罪」，明天將召開記者會向教育部檢舉陳明通違背學術倫理。

王鴻薇直言，陳明通為挺林智堅「自證有罪」，承認把學生未發表論文拿給另一位學生，試問有哪個教授將學生未發表的論文拿給另一位學生讓他抄襲，這難道沒有違反學術倫理嗎？陳明通根本不配為人師。

王鴻薇也質疑，陳明通拒絕到學倫會說明，只在媒體不斷放話，視台大校方為無物，一再配合林智堅發表聲明，更是蔑視台大學術倫理委員會，「對外損毀校譽，對內囂張跋扈，台大要容忍這種教授到什麼時候？」

王鴻薇怒斥，對陳、林兩人的評語就是「狼狽為奸」，陳明通發表第3次聲明，林智堅也開第3次記者會，搞了快1個月後進行「事後串供」，根本是陳明通精心策畫的劇本再演一次，陳明通以為天衣無縫，卻留下很多破綻與疑點。

她指出，林智堅至今連原稿都拿不出來，兩個論文就是那麼像，就算是陳明通把研究計畫給余正煌，但余畢業優先、論文優先，林智堅的論文甚至引述余正煌論文，為何都沒有發現雷同，除非林智堅就是照抄或是根本是助理寫的。