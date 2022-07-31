義大利前國腳Graziano Pelle在2016年加盟中超球隊山東魯能，37歲的他身高194公分有著俊俏外表，而他的另一半Viktoria Varga卻比他更吸睛，這位擁有天使臉孔、魔鬼身材的辣妻引起不少球迷關注，在IG有60萬粉絲的Varga最近代言了義大利男性內衣品牌，沒想到穿起來卻無違和感，修長美腿更是讓大家驚豔。

義大利球員Pelle和Varga愛情長跑10年終於在今年步入禮堂，而27歲的Varga雖然成為人妻卻仍受到外界大量關注，生於匈牙利的她有177公分的修長體型，頂著一頭金髮的她在某些角度更神似知名影星娜塔莉波曼(Natalie Portman)，這讓Pelle相當心動，2012年透過臉書瘋狂展開追求，最後成功抱得美人歸。

Varga時不時會出現Pelle踢球場合，金髮碧眼的她在大陸觀眾席顯得更搶眼。而Varga平時不忘經營社群，繼續當個稱職網美，近期發出多張與Pelle結婚照片，婚禮後也沒有在穿著打扮上「收斂」，持續為粉絲放送火辣身材，連穿起男性內衣都相當誘人，修長美腿嶄露無遺，或許這款內衣品牌會因她衝出好銷量。