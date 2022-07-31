Antes de morrer, a mexicana Catarina Orduña Pérez, de 99 anos, fez um pedido bastante peculiar aos seus familiares - via @otempo



[Foi um pedido bem pica hein 🥁]pic.twitter.com/Y5WPw6USGT — Ana Rita (@hereisgone) July 29, 2022

墨西哥一位高齡99歲的阿嬤在去年初離世，不過她前衛的遺願卻永遠留在當地居民心中，引來大家爭睹。原因是她到生前最後一刻還是希望，家人能在墳前打造一尊大「鵰」像，傳遞她熱情又樂觀的生活態度。

"The grave of 99-year-old Catarina Orduña Pérez is now topped with a huge penis and testicles weighing nearly 600 pounds."https://t.co/lYYaRZaq7K — steven THEE burro (@steventuality) July 29, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）29日報導，位於維拉克魯斯州(Veracruz)的城鎮米桑特拉（Misantla）有一座高約5.5英尺（約168公分）、重達500磅（約272公斤）的陰莖雕像，豎立在培瑞茲（Orduña Pérez）的墳前。這位高齡99歲的阿嬤（Orduña Pérez）已在2021年1月離開，比起同齡相對保守的思維，她那自由奔放的心，藏不住對大鵰的迷戀，決定死後與它伴長眠的想法一直都有，不過家人都認為只是開玩笑。

其中一名孫子利蒙(Mota Limón)告訴記者，阿嬤的想法一直都很潮，此外，「她想打破墨西哥社會存在較保守思維，若固守在既定框架，那麼很多事都會被隱藏起來。」

直到死前最後一刻培瑞茲還惦記著，只希望家人能幫她完成遺願，讓大家不要忘記她。

負責設計這尊巨鵰的建築師拉瓦涅(Isidro Lavoignet)表示，「原本也以為是講講而已，因為幾乎沒人做過，往生者更不用說。」