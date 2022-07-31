南韓女子天團BLACKPINK出道後大獲成功，之後推出多張專輯都拿下許多音樂榜的冠軍，在全球擁有超高人氣與知名度，但2020年推出專輯之後，成員們便各忙各的，近期有韓媒證實她們將在8月回歸發歌，令許多歌迷期待。不過近日卻因合作手遊惹出爭議，直指海報概念和後輩女團aespa相似，在網上引起兩邊粉絲罵戰。

女團BLACKPINK近日與手機遊戲合作，預計推出線上虛擬演唱會，為此製作宣傳歌曲《Ready For Love》，不過宣傳照曝光後，許多網友認為遊戲海報與女團aespa的單曲《Dreams come true》概念海報相似，對比虛擬世界設定、畫面整體色調、元素、甚至站位等，發文者表示「沒有要說她們抄襲，但一看到這張照片的時候，還以為是aespa的預告，感覺很像」。

該文一出立刻引起兩派粉絲的討論，兩邊粉絲都各自護主，紛紛留言：「遊戲角色本來就長那樣，而且aespa出道前就合作了，照這樣說是aespa抄襲吧」、「這不是aespa的專屬概念啊，K/DA才是創5億點擊的概念元祖吧」、「我看是aespa抄襲遊戲公司的風格吧」、「BLACKPINK有需要抄襲？笑死人」，成為南韓粉絲圈的熱門話題。

BLACKPINK的概念照遭指與aespa相像。（圖／Jisoo、Lisa Instagram）

女團BLACKPINK中的成員員Jisoo，先前拿下國際時尚雜誌《Nubia Magazine》日前在網路上所舉辦的「2022全球最美女星」票選活動冠軍，Jisoo外表精緻，擔任團隊的門面，嗓音溫柔迷人，獲得許多粉絲喜愛，她去年參演電視劇《雪降花》，正式以演員身份出道，第一部作品即受許多粉絲好評。