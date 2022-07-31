1名假髮店老闆娘近日在臉書公開多段監視器，本月16日她在顧店時，1名貌似公眾人物的男子突然精神恍惚地走進店內，男子稱想要杯水喝，卻突然伸手作勢觸碰老闆娘，遭對方隨即閃開，該老闆娘發文稱「試圖想侵犯我」，而根據影片截圖，網友驚呼該男子疑似就是麻吉弟弟周立銘，據悉老闆娘已報警提告。
該名女網友在臉書「爆料公社」表示，她是假髮店女老闆，本月16日下午1時1名疑似公眾人物的男子精神恍惚地走進店內，用外國人口音向她要水喝，她走進休息室拿水時，男子竟也跟進來，並試圖有肢體接觸，她發文痛批「（男子）試圖想侵犯我…所幸我擋了下來，安撫他的情緒讓他坐在客座位區」。
根據店內監視器，該名男子突然向前作勢要擁抱女老闆，隨即遭對方推開，另個角度中，男子還伸出右手想觸摸對方，也遭對方擋下；該女網友PO文中提到，男子之後被安撫後坐下，搖頭晃腦地喝完水後就離開了；而根據監視器的畫面，有其他網友認出疑似就是藝人麻吉弟弟周立銘。
不少網友紛紛留言「長得好像麻吉弟弟喔」、「看起來，有嗑藥，應該報警，太危險了」、「好像麻吉弟弟耶」、「天呀好危險！好險很多監視器！」、「蹦呀我的牙刷找到啦」、「還真的是麻吉迪迪，老闆娘危機處理很好」、「呼麻弟弟」。
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