林佳龍逐桌與選民互動，爭取支持。（呂健豪攝）

民進黨新北長參選人林佳龍今（31）日晚間到三重參加新北市社會扶助協會會員大會，他在致詞時積極爭取選民支持，主打社會福利政策，強調新北升格12年來，市民每人平均分配到的社會福利預算在六都敬陪末座，更提桃園市65歲長者的假牙補助政策，他表示若當選後，要在4年內編列20億預算，讓新北4萬多名有裝假牙需求的長者，可以獲得補助。另外，他也宣布，明天競選總部將正式進駐，啟動1＋37作戰計畫。

林佳龍晚間受新北市議員陳啟能邀請，到三重參加新北市社會扶助協會會員大會，他說這次參選新北市長，就是要替基層發聲，很多主張會等有機會再向大家報告。不過他說新北市市民不能當二等公民，因為新北從台北縣升格12年來，每人平均分配到的社會福利預算是六都最後，雖然不敢說當選後可以馬上跳到第一名，但至少不能輸給台北市又輸給桃園市。

林佳龍舉桃園市65歲長者的假牙補助政策，批評新北市府在這部分，一直以來拒絕辦理，他說自己在台中市長任內把4萬多民長得補助做完，而新北市有裝設假牙需求的長者人數也大約在4萬人，所以他當場開出支票，表示若順利當選，要在4年內編列20億預算，來補助這些長者裝假牙。

不過他也說，有關預算的是部分不是他一個人可以決定的，所以也在現場高聲疾呼，希望選民也可以支持站在他身邊的陳啟能，除了要黨選市長，還要讓議會過半，最後他提2014游錫堃的例子，說當年民調原本落後30％，但最後只小輸2萬4千多票，很「鎚心肝」，所以希望這次選民可以的大力支持他，千萬不要又讓他「只輸一點而已」。

最後林佳龍在受訪時宣布，競選總部將從明天8月1日起正式進駐，啟動「1＋37作戰計畫」，要與這次37位提名的市議員參選人一起組成最強團隊，明天開始也會安排基層座談會，由12位立委或前立委，在12立委選區組成前進指揮所並擔任指揮官；加上之前已與議員參選人拍完定裝照，看板也會在明天正式推出，要在8月29日登記之前，就進行市長、議員參選人「合體」，形成最強競選團隊。