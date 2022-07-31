55歲女歌手趙詠華當年以一曲《最浪漫的事》走紅90年代，至今仍被許多人改編、翻唱，但感情方面欠缺點運氣，2008年離婚加上收入銳減，導致罹患憂鬱症；事隔14年，趙詠華突公開男友身分，引起關注。

根據《三立新聞網》報導，趙詠華受訪時自爆有了「新歡」：「我現在我的男朋友，就是我的身體」並透露近年很注重養身，只要善待身體就會得到好的回饋，是很優的投資。

趙詠華和獸醫前夫因狗結緣，婚姻卻不敵7年之癢，婚變傳了許久，2008年被好友證實已簽字離婚；事隔多年，趙詠華回憶這段往事，在節目《那些年。那些歌》坦言當時婚姻失敗將她徹底擊垮，再加上唱片公司一家家的收掉，靠版稅過日子的她瞬間沒了收入，認為「自己存活下來到底有什麼意義」，雙重打擊導致罹患憂鬱症，發作時甚至不出門、不吃、不接電話，斷絕所有與外界的連繫，獨自躲在角落發抖，所幸她後來靠著朋友的支持和信仰才走過人生黑暗期。

事實上，趙詠華2年前出席記者會時，被問到感情問題，表示當年離婚時花了4年才走出陰霾，所以不敢再接受新戀情，也認為自己有體會過戀愛、結婚的美好就夠了，想把重心擺在生活和事業，「我發現我的愛要給大眾，我無法被一個男人框住！」