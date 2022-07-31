民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風波，桃園市長鄭文燦屢次跳出來替他滅火，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天晚間發文，指出這陣子林智堅搞出的風風雨雨，她要說一聲「鄭市長！你真的委屈了！」

賴香伶臉書發文表示，桃園市原本期待一個可以延續鄭文燦市長8年政績的接班人，但林智堅身為桃園市長的競逐者，他的人格與誠信，因為論文案而被挑戰，林智堅的施政無能，在新竹球場已經獲得證明。她更提到，民進黨提出這樣的人選，就是對桃園市輕蔑與藐視，也侮辱了桃園市民的智慧，而林智堅和鄭文燦相比，兩人條件天差地遠，「民進黨推出這樣的候選人，能看嗎？」

賴香伶說，當林智堅華麗的包裝被撕破，不堪的內在暴露在外，死死抱著鄭文燦的大腿，他不敢也不能面對問題，就是長不大的小孩，傷害了新竹已成定局，還要繼續拖累桃園人的未來嗎？

賴香伶表示，一場偉大的選舉，需要可敬的對手，桃園市長這一戰她從不畏戰，即使資源不足，缺乏地方上組織奧援，亦勇於接受挑戰，但面對這種像是襁褓中嬰兒的對手，論文說明要靠鄭運鵬、黨內提名要靠蔡英文、桃園選舉要靠鄭文燦，現在每個人越挺他越心虛，只能靠高壓輿論排除黨內異音，身為對手都覺得林智堅可悲，也為鄭市長抱不平，因為鄭文燦8年執政，以為所託有人，但沒想到來的竟然是一個媽寶，而鄭文燦，扛得好辛苦。發文最後也說，「鄭文燦的未來，請林智堅放手。」