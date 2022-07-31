裴洛西會否閃電突襲式訪台？美國參議院議長裴洛西公開行程拿掉了「來訪台灣」，但外界對她最終意向仍猜測不斷。前立委郭正亮今(31日)在《新聞大白話》節目中指出，裴洛西若來台應會避開從日本來台的最敏感路線，選擇南海路線由雷根號航母保駕護航，且會採閃電突襲式造訪。

主持人陳諺瑩指出法媒報導，裴洛西下星期可能從菲律賓克拉克空軍機場飛來台灣；郭正亮用筆電秀出裴洛西議長辦公室的網站，上面有她與烏克蘭總統澤倫斯基並肩而行的照片，「她顯然頗以此為自豪啦！她本來的設想就是她去過基輔，跟澤倫斯基在一起；然後又來台灣，凸顯她自己是民主鬥士嘛。」

郭正亮說：「憑良心講，一開始大家都認為她是即將卸任議長前，成就自己的一個旅行；可是坦白說，軍方、行政單位都反對，她是美國的第三號人物，公布了行程，然後中間再有『突襲』的行程插進去？我研究美國歷史，這一、兩百年來我沒有看過這種狀況，真的沒見過！」

「美國是大國嘛！所以它出訪，就是光明正大就出去了。」郭正亮表示，行程如果事先安排了，就不會有變動，「大概只有季辛吉，那個國務卿，算是自己偷跑。可是那個不是本人嘛！我們現在說的是第三號人物，所以如果這次真的發生了突襲、閃電式的來訪，那真的就是第一次！」

郭正亮指出，「所以為什麼我說很難預測？這是她自己的事情嘛，現在變成美國軍方跟行政部門都不樂見，可是如果她堅持，那參謀長米利也說『我們只能配合來做軍方必要的行動』。她第一站是去新加坡，第二站是去馬來西亞，而她講的下一站是韓國跟日本；新加坡的演講時間是8月1日，日本是8月5日，那你認為她會在新加坡、馬來西亞、韓國待那麼多天嗎？這時間怎麼兜都會覺得，怎麼那麼久？」

「8月1日剛好是中方的建軍節，所以他們是5個地方在演習啊！」郭正亮說，「我認為這次解放軍一定不會示弱啦！因為96年那次他們把它當作國恥，26年過去了，這次對這樣的事件一定會有表態，我講的是軍隊行動的表態。事實上，裴洛西如果要來台灣，我認為她已經閃掉了最敏感的路線。」

郭正亮強調，「她不是從日本過來啦，日本過來是最敏感的，因為妳必然要經過東海識別區，也會碰到部分的台海，那是非常敏感的！會直接硬碰硬，至少這條路線她已經放棄了。那現在變成是南海要上去，因為雷根號航母本來就在這裡，所以昨天大家才會理解成說，雷根號航母保駕護航的動作一定會隨行；那如果真的來台灣，就一定是突襲式，因為行程上沒有，我預期如果真的發生，那也是閃電式的。」

他說：「就跟上次那個參議員，來表達說給台灣疫苗那一位，湯米˙圖伯維爾，在松山機場（會客室）待了幾個小時就離開了，蔡總統去見他。我覺得她（裴洛西）可能會用比較低調的方式啦！如果來，又是比較高調的，比方說到（總統）府啦，又有類似跟澤倫斯基的合照，那事情就會有一些後果，當然台灣心裡要有準備啦。」