中職明星賽第2戰明星隊靠著拿莫伊漾8局敲出致勝陽春炮，以3比2逆轉擊敗中華隊，拿下2連勝，成為致勝功臣的拿莫賽後直呼幸運，「更希望將來有機會能到對面（指中華隊）。」

首戰明星隊以3比1擊敗中華隊，今天兩軍再戰，戰況同樣打的膠著，前6局打完雙方戰成1比1平手，7局上中華隊靠著替補上陣的成晉安打打回超前分，沒想到領先局面在8局發生變化。

成為史上最年輕全壘打大賽冠軍的林子豪，8局首位上場打擊就敲出中外野二壘安打，並靠著中外野手陳傑憲失誤攻佔三壘，之後跑回追平分，中華隊被追平後決定換上陳韻文，沒想到遭到拿莫狙擊，他一棒把球扛出左外野全壘打牆外。

雖然是表演性質的比賽，但兩隊都展現拚勁想獲得勝利，明星隊總教練林威助說：「年輕球員拚勁十足，像是（林）子豪、拿莫都是，好像大家都想成為中華隊的一員。」

獲選單場MVP的拿莫透露，能開轟岳東華也有幫助，「換上陳韻文時，他就有跟我講，叫我大力揮，很幸運能開轟，打出去時就知道了。」

首度參加明星賽就是滿滿畫面，從「野手速球王」、全壘打大賽到明星賽，拿莫秀味十足帶給球迷2天開心的棒球饗宴，「很開心有這個機會，把開心的這一面表現給大家看。」